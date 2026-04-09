¿Sube o baja? Así amanece el dólar paralelo en Bolivia este jueves 9 de abril

El dólar en el mercado paralelo boliviano registró este jueves 9 de abril una ligera variación a la baja, según datos de plataformas que siguen la cotización fuera del sistema financiero oficial.

De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, la divisa se ubica en Bs 9,29 para la compra y Bs 9,25 para la venta, mostrando un ajuste frente a la jornada previa.

El miércoles, ese mismo sitio reportaba Bs 9,25 para la compra y Bs 9,28 para la venta, lo que evidencia una reducción en el precio de venta.

Por su parte, bolivianblue.net, que actualiza datos cada 15 minutos, señala que el dólar paralelo se cotiza en Bs 9,28 para la compra y Bs 9,25 para la venta.

En su último registro del miércoles, la plataforma indicaba Bs 9,26 para la compra y Bs 9,28 para la venta, reflejando un descenso leve en ambos valores.

El mercado paralelo de divisas no forma parte del sistema financiero regulado en Bolivia. Sin embargo, sus cotizaciones son utilizadas como referencia por ciudadanos y sectores económicos que realizan transacciones en dólares.

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