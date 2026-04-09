México reclama a Mónaco la devolución de piezas arqueológicas extraídas ilegalmente

En un nuevo capítulo de su ofensiva global contra el tráfico de bienes culturales, el Gobierno de México exigió este miércoles la suspensión inmediata de la venta de cuatro piezas de origen mesoamericano en el principado de Mónaco. Los objetos están programados para ser subastados el próximo 16 de abril por la casa Accademia Fine Art.

La secretaria de Cultura de México, Claudia Curiel de Icaza, informó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dictaminó que estas piezas son propiedad del Estado mexicano, calificándolas como "inalienables e imprescriptibles". Según las autoridades, cualquier presencia de estos objetos fuera de territorio mexicano es producto de una extracción ilícita, dado que su exportación está prohibida por ley desde el año 1827.

Acciones legales y diplomáticas

El Ministerio de Cultura envió un oficio formal a la casa de subastas en Montecarlo, bajo el título de la venta “Jour 2: Art ancien et moderne”, apelando a la ética y al respeto por el legado de los pueblos originarios.

Procedimientos en curso: El gobierno mexicano ya ha iniciado los procesos jurisdiccionales ante las autoridades correspondientes para lograr la repatriación de los bienes.

El argumento legal: La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos de México establece que estos vestigios no pueden ser objeto de comercio ni exportación bajo ninguna circunstancia.

Un combate global al "despojo cultural"

Esta reclamación no es un hecho aislado. México ha adoptado una postura sumamente agresiva en el mercado internacional de arte para recuperar lo que considera su memoria histórica.

"Se trata de vestigios que integran el patrimonio histórico y cultural de nuestro país y que constituyen la memoria de los pueblos originarios", destacó Curiel de Icaza en un mensaje oficial, haciendo un llamado a reflexionar sobre el impacto del despojo cultural en las naciones de origen.

Desde finales de 2018, la estrategia diplomática y legal de México ha logrado recuperar aproximadamente 16,500 piezas culturales. Estas acciones han frenado subastas en centros neurálgicos del mercado de arte como Nueva York, París y Roma, donde objetos de culturas ancestrales (como la maya, azteca u olmeca) suelen ofrecerse a coleccionistas privados.

Con este nuevo caso en Mónaco, el país busca sentar un precedente adicional sobre la corresponsabilidad de las casas de subastas en la verificación del origen legal de las antigüedades que comercializan.

Con datos de EFE y sdpnoticias.

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