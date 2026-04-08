Gobierno garantiza continuidad de proyectos tras el Decreto 5600

El Ministerio de la Presidencia emitió un comunicado en el que aclara que ninguna obra ni proyecto en ejecución será paralizado como consecuencia del Decreto Supremo 5600.

La institución explicó que la norma, que deja sin efecto disposiciones vinculadas a las contrataciones directas, no afecta a los procesos iniciados antes de su entrada en vigencia.

En ese sentido, se garantizó que todos los proyectos actualmente en desarrollo continuarán conforme a la planificación establecida, sin interrupciones ni modificaciones.

Asimismo, recordaron que el propio decreto establece que “las entidades públicas que hayan iniciado procesos de contratación directa de bienes, obras y servicios con anterioridad a su vigencia deben concluirlos aplicando la normativa vigente al momento de su inicio”.

Finalmente, el Gobierno aseguró la continuidad de las obras, la seguridad jurídica de los procesos y la estabilidad administrativa, con especial énfasis en los proyectos estratégicos del sector salud.

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