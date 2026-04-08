El sector del transporte en Oruro determinó levantar el paro y los bloqueos tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno, otorgando un plazo de 15 días para que se atiendan sus principales demandas relacionadas con la calidad del combustible.

Luego de dos jornadas intensas de negociación, el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, informó que se firmó un documento en el que el Ejecutivo se compromete a solucionar gradualmente los problemas denunciados.

“Han sido dos días intensos donde se acordaron puntos importantes sobre la calidad de la gasolina y el resarcimiento por posibles daños a los vehículos”, señaló.

Entre los compromisos asumidos, se encuentra la realización de pruebas técnicas para verificar el octanaje y las condiciones del combustible distribuido en el departamento.

En ese contexto, autoridades confirmaron que se efectuaron controles en distintos puntos de distribución con el objetivo de garantizar la calidad del producto y dar certidumbre al sector.

Asimismo, se anunció la habilitación de una oficina destinada a recibir denuncias de transportistas que consideren haber sufrido daños en sus vehículos, con el fin de gestionar el correspondiente resarcimiento.

El acuerdo permitió desactivar las medidas de presión y abrir un compás de espera, en el que se priorizará el diálogo y el cumplimiento de los compromisos asumidos.

El sector transportista advirtió que, de no evidenciarse soluciones en el plazo establecido, podrían retomar las protestas.

Mientras tanto, las autoridades destacaron la voluntad de ambas partes para alcanzar consensos y evitar mayores perjuicios a la población.

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