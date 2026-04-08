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Comunidad

Vuelve la circulación en Oruro tras levantamiento de bloqueos

El transporte suspende medidas de presión y otorga un voto de confianza para mejorar la calidad del combustible.

Juan Marcelo Gonzáles

07/04/2026 23:15

Foto: captura de video
Oruro

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Tras varias jornadas de conflicto, el sector del transporte en Oruro determinó levantar el paro y los bloqueos luego de alcanzar un acuerdo con el Gobierno nacional, devolviendo la transitabilidad en calles y carreteras del departamento.

El anuncio se concretó tras una reunión entre dirigentes y autoridades, donde se establecieron compromisos para atender las demandas del sector.

Se levantan los bloqueos

De acuerdo con el acta firmada, se instruyó a todas las bases del transporte a suspender de forma inmediata los puntos de bloqueo, lo que permitió que la ciudad retome gradualmente la normalidad.

Durante la noche, se evidenció un flujo vehicular en recuperación, luego de días de interrupciones.

Plazo de 15 días

Uno de los puntos centrales del acuerdo es el plazo de 15 días otorgado al Gobierno, en el que el sector transportista brindará un voto de confianza para que se cumplan sus demandas.

El principal reclamo se centra en:

  • La eliminación de la gasolina “plus”
  • La distribución de gasolina especial de mejor calidad

Nueva evaluación

Cumplido este plazo, se prevé una nueva reunión entre ambas partes para evaluar los avances y definir futuras acciones.

Retorno a la normalidad

El levantamiento de los bloqueos marca una pausa en el conflicto, que afectó la circulación y la actividad económica en Oruro.

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