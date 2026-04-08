Acusado de violar a una menor de 11 años sería familiar y será llevado ante un juez

El director de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv), Edson Fernández, informó sobre la aprehensión de un hombre de 42 años y de la madre de una menor de 11 años, en un caso de abuso registrado en la zona de la Pampa de la Isla.

“Se tiene como víctima a una menor de 11 años de edad. El agresor sería el hermano del padrastro, quien actualmente se encuentra aprehendido”, señaló la autoridad.

De acuerdo con Fernández, tras conocerse la denuncia y en coordinación con la Defensoría de la Niñez, se realizaron las valoraciones correspondientes, las cuales evidenciaron indicios del hecho denunciado.

Asimismo, el director de la Felcv indicó que la madre de la niña también fue aprehendida, debido a que inicialmente habría tenido conocimiento del hecho, pero no siguió las directrices del Ministerio Público, lo que habría dificultado el avance de la investigación.

“Se lograron colectar elementos que involucrarían de cierta manera a la madre”, explicó.

En las próximas horas se llevará a cabo la audiencia cautelar de ambos implicados, donde la justicia definirá su situación jurídica.

Las investigaciones continúan para esclarecer el caso y determinar responsabilidades.

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