Netflix busca trabajadores: así se puede ganar miles sin título universitario

En la industria del entretenimiento, trabajar no siempre implica un empleo tradicional. En muchos casos, las oportunidades se presentan por proyecto: días de rodaje, semanas de filmación o participaciones puntuales.

Este modelo, común en producciones vinculadas a Netflix, permite acceder a pagos elevados por jornada, aunque también implica cierta inestabilidad laboral.

A diferencia de otros sectores, aquí el ingreso no depende de un título universitario. El verdadero filtro pasa por el perfil, la experiencia, el portafolio y, sobre todo, el desempeño en castings y audiciones.

Dos mundos dentro de Netflix

Cuando se habla de trabajar en Netflix, es clave diferenciar dos áreas:

El mundo corporativo (tecnología, marketing, finanzas), donde sí suelen pedirse estudios formales.

El mundo artístico y de producción, donde lo central es encajar en el rol.

En este último, los ingresos suelen definirse por tarifas concretas: pagos por día, semana o contrato, muchas veces establecidos por sindicatos del sector.

Trabajos reales y cuánto se paga

Los llamados de casting muestran el potencial económico de este tipo de oportunidades:

Dobles de foto para cine

En una producción, la agencia Grant Wilfley Casting ofreció hasta US$1.246 por ocho horas . El aviso requería perfiles específicos e incluía condiciones profesionales como coordinador de intimidad en escena.

Reality shows internacionales

En el programa “The Summer of Your Life”, se buscaban participantes para un dating show con pagos de entre US$700 y US$1.000 por semana , además de viaje y alojamiento incluidos.

Extras para ambientación

Producciones como “Out the Kitchen” ofrecieron entre US$187 y US$224 por día para roles secundarios o de fondo, accesibles para personas sin experiencia previa.

¿Por qué no piden universidad?

En estos trabajos, el criterio principal no es académico, sino práctico:

Apariencia y perfil físico

Actitud frente a cámara

Disponibilidad inmediata

Capacidad de adaptarse a un rol

Esto convierte a los castings en la verdadera puerta de entrada, donde el talento —o simplemente encajar en el personaje— pesa más que cualquier título.

Lo bueno… y lo no tanto

Si bien los pagos pueden ser altos, también hay aspectos a considerar:

Trabajo inestable y por proyecto

Competencia alta en castings

Ingresos variables según disponibilidad

Aun así, para muchos, se trata de una oportunidad atractiva para ingresar al mundo del entretenimiento sin formación académica formal.

Una puerta abierta al entretenimiento

Las producciones vinculadas a Netflix reflejan una tendencia clara: el talento y el perfil están ganando terreno frente a los requisitos tradicionales.

En un mercado cada vez más flexible, estos trabajos muestran que es posible ganar en dólares, sumar experiencia y abrirse camino en la industria… sin necesidad de un título universitario.

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