Netflix busca trabajadores: así se puede ganar miles sin título universitario

Las producciones de Netflix abren oportunidades laborales sin exigir estudios universitarios, con pagos que pueden ser elevados por día o por proyecto.
07/04/2026 9:49
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En la industria del entretenimiento, trabajar no siempre implica un empleo tradicional. En muchos casos, las oportunidades se presentan por proyecto: días de rodaje, semanas de filmación o participaciones puntuales.
Este modelo, común en producciones vinculadas a Netflix, permite acceder a pagos elevados por jornada, aunque también implica cierta inestabilidad laboral.
A diferencia de otros sectores, aquí el ingreso no depende de un título universitario. El verdadero filtro pasa por el perfil, la experiencia, el portafolio y, sobre todo, el desempeño en castings y audiciones.
Dos mundos dentro de Netflix
Cuando se habla de trabajar en Netflix, es clave diferenciar dos áreas:
El mundo corporativo (tecnología, marketing, finanzas), donde sí suelen pedirse estudios formales.
El mundo artístico y de producción, donde lo central es encajar en el rol.
En este último, los ingresos suelen definirse por tarifas concretas: pagos por día, semana o contrato, muchas veces establecidos por sindicatos del sector.
Trabajos reales y cuánto se paga
Los llamados de casting muestran el potencial económico de este tipo de oportunidades:
Dobles de foto para cine
En una producción, la agencia Grant Wilfley Casting ofreció hasta US$1.246 por ocho horas. El aviso requería perfiles específicos e incluía condiciones profesionales como coordinador de intimidad en escena.
Reality shows internacionales
En el programa “The Summer of Your Life”, se buscaban participantes para un dating show con pagos de entre US$700 y US$1.000 por semana, además de viaje y alojamiento incluidos.
Extras para ambientación
Producciones como “Out the Kitchen” ofrecieron entre US$187 y US$224 por día para roles secundarios o de fondo, accesibles para personas sin experiencia previa.
¿Por qué no piden universidad?
En estos trabajos, el criterio principal no es académico, sino práctico:
Apariencia y perfil físico
Actitud frente a cámara
Disponibilidad inmediata
Capacidad de adaptarse a un rol
Esto convierte a los castings en la verdadera puerta de entrada, donde el talento —o simplemente encajar en el personaje— pesa más que cualquier título.
Lo bueno… y lo no tanto
Si bien los pagos pueden ser altos, también hay aspectos a considerar:
Trabajo inestable y por proyecto
Competencia alta en castings
Ingresos variables según disponibilidad
Aun así, para muchos, se trata de una oportunidad atractiva para ingresar al mundo del entretenimiento sin formación académica formal.
Una puerta abierta al entretenimiento
Las producciones vinculadas a Netflix reflejan una tendencia clara: el talento y el perfil están ganando terreno frente a los requisitos tradicionales.
En un mercado cada vez más flexible, estos trabajos muestran que es posible ganar en dólares, sumar experiencia y abrirse camino en la industria… sin necesidad de un título universitario.
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