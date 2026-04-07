TED sortea 53.772 jurados para la segunda vuelta en Santa Cruz

El Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz realizó este martes el sorteo de jurados electorales con miras a la segunda vuelta de las elecciones a la Gobernación cruceña, prevista para el 19 de abril.

Un total de 53.772 ciudadanos fueron designados como jurados electorales, quienes tendrán la responsabilidad de velar y garantizar el desarrollo del proceso que definirá al gobernador y vicegobernador del departamento.

El presidente del TED, Marco Antonio Monasterio, informó que la designación cumple con el criterio de paridad, con un 50% de varones y un 50% de mujeres.

Asimismo, detalló que para esta segunda vuelta se habilitaron 8.962 mesas de sufragio en todo el departamento.

Monasterio adelantó que en las próximas horas se dará a conocer, a través de las redes sociales del TED, el cronograma y los lugares de capacitación para los jurados electorales, tanto en la capital como en las provincias cruceñas.

La actividad forma parte de la actividad número 2 del calendario electoral programado para la segunda vuelta.

Desde el TED recordaron la importancia de la participación ciudadana para garantizar la transparencia y el normal desarrollo del proceso electoral en el departamento.

De igual forma se realizó el sorteo de ubicación de la franja de candidatos, quedando Otto Ritter, por Santa Cruz Para Todos, en la primera casilla y Juan Pablo Velasco, de Libre, en la segunda ubicación en la papeleta.

Desde el TED recordaron la importancia de la participación ciudadana en este proceso, que busca garantizar la transparencia y normal desarrollo de la segunda vuelta en el departamento.

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