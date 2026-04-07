Tarija avanza hacia la segunda vuelta: definen papeleta, jurados y puntos de capacitación electoral

El proceso rumbo a la segunda vuelta de las elecciones departamentales en Tarija avanza con la definición de la papeleta electoral, la designación de jurados y la capacitación del personal que participará en la jornada del próximo 19 de abril.

La Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija realizó el sorteo público de la ubicación de franjas en la papeleta, en cumplimiento del calendario electoral.

El acto contó con la presencia de delegados de las organizaciones políticas en contienda, además de medios de comunicación, garantizando transparencia y control social.

Ubicación de candidatos en la papeleta

Como resultado, la agrupación Patria, que postula a Adrián Esteban Oliva, ocupará una de las franjas de la papeleta, mientras que la agrupación Camino Democrático para el Cambio (CDC), con la candidata María René Soruco, estará en la otra.

Tarija define papeleta y jurados para segunda vuelta. Foto: RR.SS.

El diseño final ya fue aprobado y remitido al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para su impresión. El sorteo se realizó el 1 de abril.

Sorteo de jurados

En paralelo, el TED llevó adelante el sorteo de 10.596 juradas y jurados electorales que administrarán 1.766 mesas de sufragio en todo el departamento. La selección se realizó bajo el principio de paridad de género, con un 50 % de mujeres y 50 % de varones, todos dentro del rango de 18 a 60 años.

Asimismo, se inició el proceso de capacitación técnica para los jurados electorales en distintos recintos de la ciudad, con el objetivo de garantizar un desarrollo adecuado de la votación.

La lista de jurados está disponible para la página web: https://tarija.oep.org.bo/

Capacitaciones

Para este martes 7 de abril estos son los recintos y horarios habilitados:

Penal de Morros Blancos 09:00 horas

U.E. Eulogio Ruíz 19:00 horas

U.E. Hermann Gmeiner 19:00 horas

U.E. Hermann Gmeiner Inicial (Kínder) 19:00 horas

U.E. Humberto Portocarrero 1, programado para las 19:00 horas

Desde el TED destacaron que estas etapas son clave para asegurar un proceso transparente y ordenado, mientras Tarija se encamina a definir a sus autoridades departamentales en la segunda vuelta electoral.

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