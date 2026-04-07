Alemania 74: el golazo de Breitner y el camino al título teutón

El Copa Mundial de la FIFA 1974 dejó momentos imborrables, y uno de ellos tuvo como protagonista a Paul Breitner. Corría el minuto 18 cuando el alemán recibió el balón con espacio y, sin dudarlo, sacó un potente derechazo desde unos 25 metros que se clavó en el ángulo superior del arco defendido por Leopoldo Vallejos. Fue un golazo que definió el triunfo de Alemania sobre Chile en un duelo intenso.

Aquel tanto no solo quedó en la memoria por su espectacularidad, sino también por su importancia en el desarrollo del torneo. Alemania Federal continuó su camino con solidez en el campeonato, consolidándose como una potencia futbolística en ascenso.

El conjunto alemán avanzó hasta la final, donde se consagró campeón del mundo tras vencer a Países Bajos por 2-1, logrando así su segundo título mundial y marcando el inicio de una era de dominio en el fútbol internacional.

Por su parte, la selección de Chile tuvo una participación digna. El equipo sudamericano superó la fase de grupos inicial, pero no logró avanzar más allá de la segunda fase de grupos, quedando eliminado ante rivales de alto nivel en esa instancia.

El gol de Breitner quedó como símbolo de aquel Mundial: un destello de calidad en un torneo que cambió la historia del fútbol y que confirmó a Alemania como una de las grandes potencias del deporte rey.

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