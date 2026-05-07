[VIDEO] Cuando Pelé destrozó a México con pura potencia y talento

El Mundial de Chile 1962 representaba para Brasil la oportunidad de confirmar su dominio en el fútbol mundial luego de conquistar el título en Suecia 1958. En su debut por la primera fase, la “Canarinha” enfrentó a México y encontró rápidamente el brillo de su máxima estrella: Pelé.

El histórico número 10 protagonizó una acción inolvidable. Arrancó desde tres cuartos de cancha, dejó atrás a varios defensores mexicanos gracias a su velocidad y fortaleza física y definió con precisión para convertir uno de los goles eternos de las Copas del Mundo.

Brasil terminó imponiéndose por 2-0 en aquel compromiso disputado en Viña del Mar y avanzó con paso firme en el campeonato. A pesar de que Pelé sufrió una lesión durante el torneo y no pudo continuar después del segundo partido, el equipo brasileño logró defender su corona y se consagró bicampeón del mundo tras derrotar 3-1 a Checoslovaquia en la final.

México, por su parte, no logró superar la fase de grupos en aquella Copa del Mundo. El seleccionado mexicano cerró su participación en la primera ronda luego de enfrentar a Brasil, España y Checoslovaquia.

El gol de Pelé ante México permanece como una de las obras maestras del fútbol mundial y una muestra del talento que convirtió al brasileño en una leyenda eterna del deporte.

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