¡Sorpresa! A un mes del Mundial: FIFA rompe su contrato con Panini

A solo un mes del inicio del Mundial 2026, la máxima entidad del fútbol anunció un acuerdo con la compañía estadounidense Topps, que será la nueva encargada de producir tarjetas, estampas y coleccionables oficiales tanto en formato físico como digital.

Pese al impacto de la noticia, el cambio no será inmediato. Panini continuará elaborando los álbumes oficiales hasta la Copa del Mundo de 2030, torneo que celebrará el centenario del campeonato mundial. Desde Arabia Saudita 2034, la responsabilidad pasará oficialmente a Topps.

La decisión representa un duro golpe para la histórica empresa italiana, que ya había perdido anteriormente los derechos de la Eurocopa frente a la misma compañía norteamericana.

Mientras tanto, el álbum del Mundial 2026 será el último gran proyecto de Panini rumbo a una Copa del Mundo moderna. La edición tradicional tendrá un costo de 99 pesos, mientras que la versión de pasta dura alcanzará los 349 pesos. Además, los sobres costarán 25 pesos e incluirán siete estampas, debido al aumento de selecciones participantes en el torneo.

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