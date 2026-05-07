El precio que piden por una entrada a la final del Mundial sorprende al mundo

La expectativa por la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha disparado los precios de las entradas a niveles históricos. En la plataforma oficial de reventa de la FIFA apareció un boleto para la final del torneo con un valor de 11,5 millones de dólares.

El partido decisivo del Mundial se disputará en el MetLife Stadium, escenario que albergará la final del campeonato organizado por Estados Unidos, México y Canadá.

Precios récord en la reventa

La publicación del boleto generó repercusión mundial por tratarse de una cifra nunca antes vista para un evento futbolístico.

Además de este caso, también se reportaron otras ofertas de reventa con precios superiores a los 2 millones de dólares en plataformas no oficiales y en el propio marketplace autorizado por la FIFA.

La enorme demanda por asistir a la final ha provocado una fuerte especulación en el mercado secundario de entradas, especialmente para los partidos más esperados del torneo.

FIFA defiende los precios

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió recientemente el costo de las entradas y aseguró que los valores están alineados con el mercado estadounidense.

Según explicó, en Estados Unidos la reventa de boletos está permitida, lo que provoca que las entradas adquiridas a menor precio terminen siendo revendidas a cifras mucho más elevadas.

Incluso la venta oficial ya refleja costos altos. Algunos boletos para la final alcanzan los 10.990 dólares en venta directa.

La demanda sigue creciendo

El interés por el Mundial 2026 continúa creciendo a poco más de un año del inicio del torneo, previsto para el 11 de junio de 2026.

En plataformas de reventa, los precios cambian constantemente dependiendo de la demanda y la ubicación de los asientos, especialmente para los encuentros de selecciones como Estados Unidos y para las fases decisivas del campeonato.

La situación ha generado debate entre aficionados y especialistas sobre el acceso a los eventos deportivos de élite y el impacto de la especulación en el precio de las entradas.

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