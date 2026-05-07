Sudamericana: Blooming se juega la vida hoy ante Bragantino en el Tahuichi

El cuadro celeste llega golpeado tras caer 2-0 frente a Carabobo en la anterior jornada del certamen continental. En sus tres presentaciones suma una victoria, un empate y una derrota, con seis goles a favor y seis en contra.

Por su parte, el conjunto brasileño también viene de una derrota luego de perder 1-0 ante River Plate. El equipo paulista acumula un triunfo y dos caídas en el torneo, con tres goles convertidos y cuatro recibidos.

El antecedente más reciente entre ambos clubes favorece al elenco brasileño, que el pasado 16 de abril derrotó 3-2 a Blooming por la fase de grupos de la competencia.

Blooming buscará hacerse fuerte en casa para salir del último lugar del grupo H, donde actualmente suma un punto. Bragantino ocupa la tercera posición con tres unidades y también necesita sumar para seguir con chances de clasificación.

El árbitro del compromiso será Augusto Menéndez Laos.

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