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¡Gol agónico y continúa con vida! Bolívar empató ante Deportivo La Guaira por la Libertadores (1-1)

Bolívar empató 1-1 ante Deportivo La Guaira en Venezuela con un gol agónico de Leonel Justiniano en tiempo adicional y logró rescatar un punto clave que lo mantiene en zona de clasificación en la Copa Libertadores.

Jhoan Sebastian Mamiña Pereyra

06/05/2026 20:20

Bolívar evitó la caída sobre el final y sigue en zona de clasificación. Foto: RRSS
Venezuela.

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El Club Bolívar rescató un valioso empate 1-1 en su visita a Deportivo La Guaira por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en un resultado que mantiene con vida a la Academia paceña en la pelea por la clasificación.

El conjunto venezolano golpeó primero con el tanto de José Alí Meza y parecía quedarse con los tres puntos en casa, mientras Bolívar sufría para encontrar espacios y reaccionar en territorio vinotinto.

Sin embargo, cuando el partido entraba en sus últimos segundos y todo apuntaba a una derrota celeste, apareció Leonel Justiniano con un tiro libre en tiempo adicional que terminó desviándose en un defensor rival y descolocó al arquero local para decretar el 1-1 definitivo.

El gol agónico le permitió al equipo boliviano sumar una unidad de oro fuera de casa y mantenerse en el segundo lugar del Grupo C con cinco puntos, alimentando sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda del torneo continental o, al menos, asegurar un cupo a la Copa Sudamericana.

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