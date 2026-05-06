¡Encuentro de leyendas!: Messi y "Kiko" protagonizan un momento histórico en Miami

El mundo del entretenimiento y el deporte se fundieron en un abrazo inolvidable esta semana en las instalaciones del Inter Miami. Carlos Villagrán, el actor mexicano que dio vida al icónico personaje de “Kiko” en El Chavo del 8, cumplió el sueño de conocer a su ídolo, Lionel Messi, en un encuentro que ya es tendencia mundial.

"No podía morirme sin darte la mano"

Tras haber asistido como invitado de honor al estadio del Inter el pasado fin de semana, Villagrán regresó a los campos de entrenamiento con una misión personal. Acompañado por su esposa, Becky Palacios, el actor de 82 años se mostró visiblemente conmovido frente al astro argentino.

"Te voy a defender toda la vida. No me he perdido nada de lo que te ha pasado", le confesó Villagrán al capitán de la Selección Argentina, sellando sus palabras con un afectuoso beso en la mejilla y un sentido abrazo que Messi recibió con una sonrisa y respeto absoluto.

La camiseta del Inter Miami obsequiada a Carlos Villagrán. Foto: Instagram/@intermiamicf.

Un regalo con nombre propio

El momento cumbre del encuentro ocurrió cuando el Inter Miami sorprendió al actor con una camiseta rosa del club personalizada. En el dorsal, el número 10 de Messi compartía espacio con el nombre "Kiko".

La emoción de Villagrán escaló cuando "La Pulga" tomó un marcador para estampar su firma en la prenda, convirtiéndola en una reliquia única. A cambio, el mexicano le obsequió al futbolista dos cuadros realizados por un reconocido muralista de su país, destacando la "admiración mutua" entre Argentina y México.

Dos genios, un impacto generacional

Las redes sociales estallaron tras la publicación de los videos, donde se ve a un Villagrán emocionado hasta las lágrimas diciendo: "¡Es el día más feliz!". Por su parte, la cuenta oficial del club resaltó la importancia de la visita: "Un personaje que marcó generaciones. El icónico Quico también nos visitó".

Este encuentro marca un hito en la cultura popular, uniendo a dos figuras que, en sus respectivos campos, han regalado sonrisas a millones de personas alrededor del planeta durante décadas. Como bien resumió Villagrán en sus redes sociales: "Dos genios congeniaron: Fútbol y Comedia".

Con datos de Clarín, Infobae y Página 12.

Messi y Carlos Villagrán (Kiko). Foto: @carlos_kiko1/Instagram

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