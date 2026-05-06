Trasladaron a La Paz a reo brasileño sentenciado por crimen en Palmasola

La noche del martes se procedió al traslado al departamento de La Paz de Lucas Resendi Saraiba, un privado de libertad de nacionalidad brasileña sentenciado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto, tras admitir la autoría del asesinato de otro interno en el penal de Palmasola.

El gobernador de la cárcel de Palmasola, Juan Carlos Corrales, indicó que el traslado se realizó en cumplimiento de un mandamiento de condena emitido por una autoridad judicial.

“Este privado de libertad está relacionado con un hecho de violencia suscitado en el recinto penitenciario de Palmasola”, relató.

Según informó el coronel, tras cometer el crimen, Resendi se sometió a un procedimiento abreviado y deberá cumplir su condena en el penal de San Pedro de Chonchocoro, para lo cual se dispuso un fuerte resguardo policial durante su traslado vía aérea.

La autoridad también indicó que Resendi cuenta con otros antecedentes penales. Entre ellos, un proceso por la Ley 1008 y un caso registrado en el departamento del Beni, donde tres reclusos fallecieron y varios resultaron heridos tras la explosión de una granada.

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