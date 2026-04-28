¿Quién es el peligroso integrante del Comando Vermelho que asesinó al reo en Palmasola?

El interno de nacionalidad brasileña, Lucas Resendi Saraiba, victimó violentamente a Marco Alfonso Quiroz Alpiri tras propinarle múltiples golpes en la cabeza con un pedazo de madera. Según detalló el Cnel. Juan Carlos Corrales, gobernador de Palmasola, en Santa Cruz, el hecho ocurrió en el área de contención del PC7, resultando en la muerte de la víctima poco después en el Hospital Francés.

Perfil del agresor según las autoridades

"Es una persona considerada de alta peligrosidad", afirmó el Cnel. Corrales al explicar que Resendi Saraiba fue trasladado desde Beni tras detonar una granada de guerra que dejó tres muertos y 32 heridos.

Debido a este nuevo suceso, el jefe policial confirmó que el recluso se encuentra actualmente con grilletes y manillas para evitar mayores incidentes dentro del recinto.

El agresor, vinculado a la organización criminal Comando Vermelho, ya cumplía una sentencia de 30 años por asesinato antes de cometer este nuevo crimen contra Quiroz Alpiri. Las autoridades penitenciarias subrayaron que el sujeto fue derivado de la cárcel de Mocoví por motivos de seguridad.

Gestiones para un traslado de máxima seguridad

Ante la peligrosidad demostrada por el súbdito brasileño, la gobernación del penal ha solicitado medidas extremas para su custodia inmediata.

"Se aguarda la convocatoria para la audiencia de medidas cautelares para solicitar el traslado del privado", manifestó Corrales, indicando que no se descarta su remisión a una cárcel de mayor seguridad en el país.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) ha formalizado la apertura de un nuevo proceso por el delito de asesinato contra Lucas Resendi Saraiba. Mientras el victimario espera su comparecencia ante el juez, los familiares de la víctima realizan los trámites legales en la morgue municipal para retirar el cuerpo y darle sepultura.

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