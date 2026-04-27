Recluso de alta peligrosidad del Comando Vermelho asesina a golpes a otro interno

Una violenta disputa entre internos en el sector PC7 del penal de Palmasola culminó con la muerte de un recluso que cumplía una sentencia de tres décadas por asesinato. El atacante, un ciudadano de nacionalidad brasileña, utilizó un palo para golpear repetidamente la cabeza de la víctima hasta dejarla sin vida poco después de su traslado al Hospital Francés.

Perfil del agresor y medidas de seguridad

El autor del crimen es identificado como un sujeto de alta peligrosidad perteneciente a la organización criminal Comando Vermelho y que fue derivado previamente desde el departamento de Beni. Debido a su perfil delictivo, el gobernador del recinto ordenó su aislamiento inmediato mientras se gestiona su transferencia a un centro penitenciario con niveles de restricción aún más estrictos.

El cuerpo del fallecido permanece en la morgue judicial de la Pampa de la Isla a la espera de que el certificado médico forense determine las causas exactas del deceso. Por su parte, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) ha formalizado la apertura de una nueva investigación penal por el delito de asesinato contra el agresor extranjero.

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