Robo millonario en casa vinculada a Eva Copa: esto es lo que se llevaron los delincuentes

Un robo de gran magnitud es investigado en un inmueble vinculado a la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, donde delincuentes sustrajeron dinero en efectivo, joyas, relojes de colección y una caja fuerte.

El caso es llevado por el Ministerio Público, que ya activó las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido.

¿Qué se llevaron?

De acuerdo con la investigación preliminar, los antisociales lograron sustraer:

Una caja fuerte

Dinero en efectivo (aproximadamente Bs 500.000 y $us 12.000)

Joyas

Relojes de colección

Otros objetos de valor

Según el fiscal Marco Antonio Araníbar, el hecho ocurrió la tarde del sábado, cuando los delincuentes ingresaron al domicilio tras forzar accesos.

¿Quiénes son las víctimas?

La denuncia fue presentada inicialmente por Patricia Copa Murga, hermana de la autoridad edil. Sin embargo, una tercera persona se presentó como víctima principal.

Se trata de Jonathan Yamil Meneses, quien aseguró ser el propietario de la caja fuerte y de varios de los objetos robados.

Cámaras bajo análisis

Peritos de la Policía Boliviana trabajan en el análisis de las cámaras de seguridad del inmueble, con el objetivo de identificar a los autores del robo.

Hasta el momento, no se ha determinado cuántas personas participaron en el hecho.

Investigación en curso

El caso se encuentra en etapa inicial y se espera que en las próximas horas se tengan avances sobre la identificación de los responsables.

Las autoridades no descartan que se trate de un hecho planificado, debido al tipo de objetos sustraídos y la magnitud del robo.

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