Levantan cisterna volcada y restablecen la circulación en ruta a Warnes

La circulación vehicular en la carretera al norte fue restablecida este lunes luego de que se retirara el camión cisterna que volcó cerca del ingreso al municipio de Warnes, Santa Cruz interrumpiendo el paso desde la tarde del domingo.

El director de Tránsito de Warnes, teniente coronel José Quisberth, informó que personal de bomberos realizó trabajos de limpieza debido al combustible derramado sobre la vía.

“Bomberos están haciendo el trabajo de limpieza, porque hay combustible sobre la vía, luego del trabajo habilitamos la vía”, señaló la autoridad.

Según el reporte oficial, el vehículo transportaba etanol y parte de la carga se derramó tras el vuelco. Se estima que el camión llevaba más de 30 mil litros, de los cuales aproximadamente la mitad se perdió en el accidente.

Quisberth explicó que el operativo fue ejecutado con extrema precaución, ya que la fricción en la carretera podía generar chispas y provocar un incendio. Por ello, se procedió al lavado completo del asfalto antes de permitir nuevamente el tránsito vehicular.

Para devolver el motorizado a su posición normal y retirarlo de la ruta, se emplearon dos grúas debido al peso y tonelaje de la cisterna. El trabajo fue coordinado entre bomberos y efectivos policiales.

El accidente ocurrió el domingo cerca de las 17:00 en la carretera que conecta Santa Cruz de la Sierra con Warnes, a pocos metros del ingreso al municipio, generando largas filas y demoras para los conductores.

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