El pronóstico advierte precipitaciones persistentes, tormentas eléctricas y descenso de temperaturas en al menos cinco departamentos hasta la primera semana de mayo.
27/04/2026 13:53
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El clima inestable continuará en gran parte del país. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que las lluvias persistirán al menos hasta la primera semana de mayo en varias regiones, acompañadas de tormentas eléctricas, granizo y un descenso progresivo de temperaturas.
Regiones afectadas
Según el reporte oficial, las precipitaciones más significativas se concentrarán en:
Las lluvias podrían presentarse principalmente en horas de la tarde, con episodios de tormentas eléctricas y granizo de forma puntual.
Descenso de temperaturas
El Senamhi también advirtió que se registrará una baja en las temperaturas mínimas y máximas, especialmente en regiones como Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz.
En el altiplano, los termómetros podrían descender incluso por debajo de los 0°C, principalmente durante la madrugada y la noche.
Ingreso de frentes fríos
El informe anticipa además el ingreso de frentes fríos que provocarán descensos bruscos de temperatura en distintas zonas del país.
Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre los reportes oficiales y tomar previsiones ante posibles eventos climáticos intensos.
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