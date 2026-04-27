El clima inestable continuará en gran parte del país. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que las lluvias persistirán al menos hasta la primera semana de mayo en varias regiones, acompañadas de tormentas eléctricas, granizo y un descenso progresivo de temperaturas.

Regiones afectadas

Según el reporte oficial, las precipitaciones más significativas se concentrarán en:

Trópico de Cochabamba

Beni

Santa Cruz

La Paz

Parte de Pando

Las lluvias podrían presentarse principalmente en horas de la tarde, con episodios de tormentas eléctricas y granizo de forma puntual.

Descenso de temperaturas

El Senamhi también advirtió que se registrará una baja en las temperaturas mínimas y máximas, especialmente en regiones como Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz.

En el altiplano, los termómetros podrían descender incluso por debajo de los 0°C, principalmente durante la madrugada y la noche.

Ingreso de frentes fríos

El informe anticipa además el ingreso de frentes fríos que provocarán descensos bruscos de temperatura en distintas zonas del país.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre los reportes oficiales y tomar previsiones ante posibles eventos climáticos intensos.

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