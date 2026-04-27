Insólito: una gaviota roba un filete de 86 euros en plena terraza | VIDEO

Una escena tan inesperada como viral sorprendió a turistas en la Riviera francesa: una gaviota irrumpió en una terraza y se llevó un filete valorado en 86 euros en cuestión de segundos.

El hecho ocurrió en el restaurante La Guérite, ubicado en la isla de Sainte-Marguerite, frente a la costa de Cannes.

Un “asalto” en pleno almuerzo

Según testigos, el ave descendió directamente sobre la mesa de dos comensales y, sin dudarlo, tomó el filete con el pico antes de levantar vuelo.

La escena fue grabada y rápidamente se difundió en redes sociales, donde generó sorpresa, humor y miles de reacciones por el valor del plato robado.

Expertas en aprovechar descuidos

Las gaviotas son conocidas por su inteligencia y comportamiento oportunista, especialmente en zonas costeras donde conviven con humanos.

Suelen merodear terrazas de restaurantes y espacios turísticos, esperando el momento preciso para lanzarse sobre la comida.

Este tipo de incidentes no es aislado. En distintas regiones costeras de Europa, estos animales han aprendido a adaptarse a los entornos urbanos, incluso desarrollando conductas más audaces para conseguir alimento.

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