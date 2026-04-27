Paso a paso: ¿Cómo comprar lotería online en Bolivia y participar por Bs. 300.000?

La Lotería Nacional habilitó un sistema online que permite adquirir billetes desde el celular o computadora, con pagos seguros y premios de hasta Bs. 300.000.
27/04/2026 13:13
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La Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad (LONABOL) dio un paso hacia la digitalización al lanzar su nueva plataforma para la compra de billetes en línea, una herramienta que permite participar sin necesidad de acudir a puntos físicos.
El sistema está disponible desde cualquier dispositivo con acceso a internet y busca facilitar el acceso a los sorteos en todo el país.
Compra fácil y segura
La plataforma fue desarrollada por la empresa Todo Tix y cuenta con certificación internacional ISO 27001, lo que garantiza altos estándares de seguridad en el manejo de datos.
Además, el sistema está regulado por la Autoridad de Fiscalización del Juego, que supervisa cada operación para asegurar transparencia.
Paso a paso: cómo comprar tu billete online
Premios disponibles
Un sistema único y regulado
Desde LONABOL recalcaron que esta es la única plataforma oficial habilitada para la compra digital de billetes en Bolivia y advirtieron no compartir datos personales fuera del proceso seguro del sistema.
La entidad también destacó que cada compra no solo representa la posibilidad de ganar, sino que contribuye a programas sociales destinados a sectores vulnerables.
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