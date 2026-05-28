Joven revela cómo usar IA para encontrar trabajo con un solo prompt

En tiempos donde encontrar empleo puede convertirse en una tarea larga y desgastante, un joven compartió en redes sociales un truco que llamó la atención de miles de usuarios: utilizar inteligencia artificial para buscar oportunidades laborales de forma más rápida, ordenada y efectiva.

Según explicó, el método consiste en usar ChatGPT mediante un prompt específico, en el que el usuario detalla su experiencia laboral, habilidades, profesión, ciudad, área de interés y tipo de empleo que busca.

A partir de esa información, la herramienta puede realizar una búsqueda más precisa y devolver una planilla con ofertas laborales relacionadas al perfil del postulante, incluyendo enlaces directos para aplicar en plataformas como LinkedIn, Computrabajo y otros portales de empleo.

El joven aseguró que configuró su búsqueda para obtener inicialmente 30 resultados, aunque señaló que la cantidad puede ampliarse dependiendo de las necesidades del usuario.

La clave del truco está en pedirle a la inteligencia artificial que no solo sugiera cargos compatibles, sino que organice la información en formato de tabla, incluyendo nombre del puesto, empresa, ubicación, requisitos principales, plataforma donde fue encontrada la oferta y enlace directo de postulación.

Este sistema permite ahorrar tiempo, ya que evita revisar manualmente decenas de páginas y ayuda a concentrar las mejores oportunidades en un solo documento.

Además, el método puede adaptarse según el perfil del usuario. Por ejemplo, una persona puede pedir ofertas remotas, trabajos de medio tiempo, empleos para recién egresados, cargos administrativos, ventas, tecnología, salud, comunicación o cualquier otra área profesional.

El joven destacó que la inteligencia artificial puede convertirse en una aliada para quienes buscan empleo, siempre que se use con información clara y específica.

Sin embargo, también recomendó revisar cuidadosamente cada oferta antes de postular, verificar que los enlaces sean seguros y adaptar el currículum a cada vacante para aumentar las posibilidades de ser seleccionado.

El truco se volvió viral porque muestra cómo la IA puede facilitar una de las tareas más complicadas para muchos jóvenes y profesionales: encontrar oportunidades reales sin perder horas navegando entre páginas de empleo.

Aunque la herramienta no garantiza conseguir trabajo de inmediato, sí puede ayudar a ampliar el alcance de la búsqueda, ordenar mejor las opciones y detectar vacantes compatibles con mayor rapidez.

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