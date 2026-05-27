Una inquietante teoría sobre el supuesto “fin del mundo” volvió a circular en redes sociales y despertó preocupación entre miles de usuarios. Según las publicaciones virales, a la humanidad le quedarían apenas seis meses de existencia.

La fecha que se menciona en internet es el viernes 13 de noviembre de 2026, día que algunos contenidos presentan como el posible colapso definitivo del planeta.

Sin embargo, especialistas advierten que esta interpretación distorsiona el verdadero sentido de un estudio científico publicado hace más de seis décadas.

El origen de esta teoría se remonta a un análisis elaborado en 1960 por el físico austríaco Heinz von Foerster, publicado en la revista Science. En ese trabajo, el investigador utilizó un modelo matemático para estudiar el crecimiento acelerado de la población mundial y su relación con el consumo de recursos naturales.

Con el paso del tiempo, la fecha calculada dentro del modelo y su coincidencia con un viernes 13 alimentaron teorías conspirativas, publicaciones alarmistas y contenidos virales relacionados con el “fin del mundo”.

No obstante, el objetivo del estudio no era anunciar una destrucción literal del planeta, sino advertir sobre las consecuencias del consumo desmedido, la sobrepoblación y la presión humana sobre los recursos disponibles.

Esta discusión también se relaciona con conceptos actuales de sostenibilidad ambiental, como el Overshoot Day o Día del Sobregiro de la Tierra, que marca el momento del año en que la humanidad consume todos los recursos que el planeta puede regenerar en ese periodo.

Según estimaciones recientes, la población mundial utiliza recursos equivalentes a más de un planeta Tierra por año, lo que evidencia un ritmo de consumo superior a la capacidad natural de recuperación del planeta.

Por ello, expertos insisten en que el verdadero mensaje de esta teoría no debe entenderse como una profecía apocalíptica, sino como una advertencia sobre el cambio climático, la contaminación, la explotación de recursos naturales y la necesidad de adoptar modelos de desarrollo más sostenibles.

Hasta el momento, no existe evidencia científica seria que indique que el mundo vaya a terminar en noviembre de 2026.

La fecha viral puede sonar alarmante, pero el fondo del debate apunta a otra pregunta: qué está haciendo la humanidad para frenar el deterioro ambiental antes de que los recursos del planeta sigan siendo sobrepasados.

Con información de Metro News

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