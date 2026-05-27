¿Qué pasa si un padre no paga asistencia familiar en Bolivia? Esto dice la ley

En Bolivia, no pagar la asistencia familiar puede tener serias consecuencias legales. La normativa establece que el padre o madre que incumpla con este deber puede ser enviado a prisión mediante un apremio corporal de hasta seis meses.

El objetivo de esta medida es garantizar el cumplimiento de las obligaciones económicas destinadas a hijos e hijas beneficiarios de asistencia familiar.

¿Qué pasa cuando una persona no paga?

Cuando el deudor acumula pagos pendientes, el juez puede emitir un mandamiento de apremio, es decir, una orden de arresto inmediata.

Incluso, si la persona intenta esconderse o evitar la notificación, la autoridad judicial puede ordenar allanamientos para ejecutar la captura.

Sin embargo, uno de los aspectos más importantes es que la deuda no desaparece mientras la persona está en prisión.

El monto continúa acumulándose mes tras mes, incluyendo intereses y gastos procesales.

¿Cómo recupera su libertad?

La persona detenida solo puede salir de la cárcel una vez que pague el 100% de la deuda acumulada, además de las costas judiciales.

Después del depósito, corresponde tramitar un mandamiento de libertad ante el juzgado correspondiente.

¿Qué ocurre si cumple los seis meses y sigue sin pagar?

Aunque el deudor cumpla el tiempo máximo de apremio corporal, la obligación económica sigue vigente.

En esos casos, la parte beneficiaria puede solicitar:

Un nuevo mandamiento de apremio

La actualización de la deuda acumulada

Un nuevo proceso judicial

Es decir, la persona puede volver a prisión por el incumplimiento reiterado.

También puede enfrentar un proceso penal

Además del apremio civil, el beneficiario puede iniciar una denuncia penal por el delito de omisión de asistencia familiar.

Dependiendo del caso, esto podría derivar en antecedentes penales e incluso una condena efectiva de cárcel.

Embargos y restricciones

La justicia también puede ordenar:

Embargo y remate de bienes

Retención de cuentas bancarias

Secuestro de vehículos o inmuebles

Registro como deudor alimentario

Arraigo para impedir la salida del país

Estas medidas buscan garantizar el pago de las pensiones atrasadas y proteger los derechos de los menores beneficiarios.

¿Existe alguna forma de evitar la cárcel?

La única manera de paralizar el apremio corporal es llegar a un acuerdo de pagos con la parte beneficiaria o tramitar una conciliación aprobada judicialmente.

Por ello, especialistas recomiendan buscar soluciones legales antes de que la deuda aumente y el proceso avance hacia sanciones más graves.

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