“En tres semanas podría haber falencias de medicamentos”, alertan bioquímicos

Los bloqueos en el país comienzan a generar preocupación en el sector salud debido a las dificultades para el traslado de medicamentos e insumos médicos. El presidente del Colegio de Bioquímica y Farmacia, Yver Cordero, alertó que los pacientes con enfermedades crónicas y oncológicas podrían verse afectados si la situación se prolonga.

Cordero explicó que los medicamentos destinados a tratamientos contra el cáncer son algunos de los más sensibles frente a un posible desabastecimiento, una situación que, según afirmó, ya venía siendo advertida desde anteriores gestiones por la escasez de divisas para la importación.

“Los medicamentos para pacientes con cáncer ya los hemos venido mencionando desde hace tiempo; la falta de dólares ya estaba afectando y ahora esta situación puede acentuarse con los bloqueos”, señaló.

El representante indicó que en Santa Cruz, por el momento, el sector privado no reportó faltantes significativos de fármacos, aunque reconoció que la realidad es distinta en otras regiones del país donde los bloqueos tienen mayor incidencia.

Respecto a la capacidad de respuesta actual, Cordero afirmó que existe una planificación previa para el abastecimiento de productos médicos considerando enfermedades estacionales como influenza y patologías respiratorias; sin embargo, advirtió que el stock disponible tendría un límite.

“Tenemos un stock suficiente aproximadamente para unas tres semanas. Si continúan los bloqueos podríamos comenzar a tener falencias en algunos ítems”, sostuvo.

Asimismo, confirmó que se evalúan alternativas logísticas como el transporte aéreo para evitar retrasos en la distribución, aunque esta medida podría repercutir en los costos finales de los medicamentos.

“Los medicamentos ya han sufrido incrementos entre un 50%, 100% y hasta un 200% por la falta de dólares. Ahora, con esta situación, los precios pueden variar aún más”, explicó.

El presidente del Colegio de Bioquímica y Farmacia también reiteró el pedido al Gobierno para garantizar el acceso a divisas y reducir costos de importación, además de insistir en la necesidad de priorizar el diálogo.

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