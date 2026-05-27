San Julián sigue bloqueado; esperan acuerdos en reunión con autoridades

Tras 14 días de bloqueo en el municipio de San Julián, en Santa Cruz, la medida de presión continúa firme y mantiene restringido el paso del transporte pesado hacia el departamento del Beni y la región de la Chiquitanía. Los sectores movilizados exigen respuestas a sus demandas por parte de las autoridades nacionales.

Durante la jornada pasada se registró un acercamiento con uno de los sectores que participaba en la protesta. La Federación de Mototaxistas llegó a un acuerdo con representantes del Gobierno, lo que abre la posibilidad de que otros grupos puedan seguir el mismo camino para buscar una solución al conflicto y levantar la medida.

Una mesa de concertación reunió a ministros del Gobierno nacional, autoridades locales, representantes de San Julián, sectores productores y control social con el objetivo de encontrar una salida definitiva al conflicto y reducir el impacto económico generado por el cierre de rutas estratégicas.

La vicegobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre, señaló que existe predisposición para avanzar en una solución. “Hemos manifestado la plena voluntad de solucionar el conflicto a partir de un diálogo que tiene que ser ágil, porque hay 4 millones perjudicados en nuestro departamento y otros millones en el resto del país, que demandan seguridad, certidumbre y libre tránsito”, manifestó.

Como parte de los acuerdos alcanzados, se informó que una comisión integrada por ministros y autoridades locales se trasladará este miércoles a San Julián para incorporar al diálogo a otros sectores que aún mantienen las medidas de presión.

Mientras tanto, los camiones de alto tonelaje continúan formando largas filas en la zona, especialmente las cisternas que transportan combustible hacia distintas regiones del país. Vehículos que trasladan diésel, gasolina y Gas Licuado de Petróleo (GLP) permanecen varados en espera de poder continuar su recorrido.

San Julián, ubicado a aproximadamente 140 kilómetros de Santa Cruz, se ha convertido en un punto clave debido a que el bloqueo afecta una vía estratégica para el abastecimiento y conexión con otras regiones del país.

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