La Paz: Productores buscan enviar Coca vía aérea ante bloqueos

El Aeropuerto Internacional de El Alto opera con normalidad durante la noche de este martes, pese a los bloqueos que afectan distintas rutas del departamento de La Paz. Los vuelos hacia destinos como Santa Cruz, Cochabamba y Sucre se desarrollan de manera regular, con pasajeros realizando filas para la compra de boletos y el preembarque correspondiente.

Desde la terminal aérea, varios viajeros llegaron con equipajes pesados y otros optaron por comprar pasajes de último momento debido a la imposibilidad de trasladarse por carretera. Santa Cruz figura como uno de los destinos más demandados durante la jornada.

Coca por vía aérea

Uno de los aspectos que llamó la atención fue la llegada de productores y comerciantes vinculados a la venta de hoja de coca, quienes acudieron al aeropuerto para intentar enviar el producto como encomienda o trasladarlo como parte de su equipaje.

La hoja de coca, producida principalmente en los Yungas de La Paz, busca ser llevada hacia otros departamentos ante las dificultades generadas por los bloqueos carreteros. Según el reporte, desde Adepcoca se habría informado que el precio del producto cayó hasta en un 50%, debido a la sobreoferta y a la imposibilidad de sacarlo con normalidad por vía terrestre.

Pasajeros optan por viajar en avión

En la terminal aérea también se observó a pasajeros que tomaron la decisión de viajar por vía aérea para cumplir compromisos laborales. Uno de ellos señaló que, aunque existen algunas demoras, debe llegar a Santa Cruz por trabajo.

“Mi destino es Santa Cruz. Está un poco demorado el vuelo, la verdad es complicado, pero qué vamos a hacer, hay que seguir”, manifestó uno de los viajeros.

Horarios para encomiendas

Se recuerda que el servicio de encomiendas en el sector de carga del aeropuerto funciona de 08:00 a 17:00, tanto para el envío como para la recepción de paquetes desde diferentes departamentos.

Aunque durante la jornada se registraron bloqueos tempranos en los accesos al aeropuerto, estos fueron levantados con el paso de las horas, permitiendo que las operaciones aéreas continúen con relativa normalidad.

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