Bloqueo en Huayllani cumple nueve días y se masifica cerrando el paso a Sacaba

El conflicto en el sector de Huayllani no da tregua y ya cumple su novena jornada consecutiva de bloqueo, consolidándose como el primer gran punto de asfixia vial sobre la carretera nueva que conecta a Cochabamba con el oriente del país. Lejos de avizorar una solución, la medida de presión tiende a masificarse; en las últimas horas se confirmó la instalación de un segundo punto de bloqueo, ubicado a tan solo dos cuadras detrás del piquete principal del puente Huayllani.

En ambas vías de la carretera se han dispuesto barricadas rústicas con llantas, piedras de gran tamaño y ramas de árboles para impedir por completo el tránsito de cualquier tipo de motorizado. Según reportes preliminares de los efectivos policiales desplegados en el lugar, los manifestantes continúan avanzando de forma estratégica sobre el asfalto, acarreando más escombros para blindar el cierre del camino hacia el municipio de Sacaba.

Resguardo policial y el calvario de los vecinos

A diferencia de otros sectores, en Huayllani se registra presencia policial en ambos lados de las calzadas bloqueadas, abocada principalmente a tareas de vigilancia y contención. Sin embargo, la persistencia de la protesta ya genera un profundo malestar y perjuicio entre los pobladores de la zona y los transportistas.

La situación se torna especialmente crítica al caer el sol:

Inseguridad nocturna: Los vecinos que retornan de sus fuentes de trabajo se ven obligados a caminar largas distancias a pie. Al ser una zona con deficiente alumbrado público, el trayecto entre las barricadas se ha convertido en un peligro latente.

Rutas alternas colapsadas: Conductores del transporte público y vehículos particulares se ven forzados a improvisar desvíos y buscar rutas alternativas secundarias para sortear el cerco y lograr aproximarse a Sacaba o Cochabamba.

La primera traba hacia el Oriente

El punto de Huayllani es apenas la puerta de ingreso a un escenario de transitabilidad severamente afectado en la red vial fundamental. Este corte es el primero de una sucesión de bloqueos instalados a lo largo de la carretera nueva hacia Santa Cruz, la cual se encuentra interrumpida en puntos clave como Aguirre, Colomi y el Puente Ichilo, dejando al departamento prácticamente incomunicado por esta vía troncal.

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