Banco de Sangre de La Paz entra en estado crítico por falta de donantes

El Banco de Sangre del Servicio Público de La Paz se encuentra al límite de su capacidad de abastecimiento debido a la falta de donantes y al incremento de la demanda hospitalaria, situación que comenzó a agravarse desde el inicio de Los bloqueos en el departamento.

Según informó el director de la institución, las reservas de sangre disminuyeron considerablemente en las últimas semanas, dificultando el suministro regular a hospitales de tercer nivel de la ciudad.

“Estamos al límite para poder abastecer a los hospitales de La Paz. No hay donantes desde que empezó la crisis política y social en el departamento”, alertó la autoridad.

ORH positivo, el tipo de sangre más requerido

El director explicó que el tipo de sangre con mayor demanda es el ORH positivo, debido a que es el más utilizado en procedimientos médicos y emergencias hospitalarias.

“Solicitar a la ciudadanía paceña que pueda acudir al hemocentro para realizar sus donaciones. Siempre lo que más se utiliza en La Paz es el ORH positivo”, señaló.

Los hospitales de tercer nivel continúan requiriendo importantes cantidades de sangre cada día. Según el reporte del Banco de Sangre, un solo hospital puede llegar a solicitar entre 40 y 50 unidades diarias para cubrir cirugías, tratamientos y emergencias médicas.

Las autoridades sanitarias advirtieron que la situación actual comienza a asemejarse a la registrada durante la pandemia del COVID-19, cuando también existía escasez crítica de sangre y dificultades para conseguir donantes.

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