Transporte libre pide decreto de diferimiento de créditos

El dirigente del transporte libre de La Paz, Limbert Tancara, informó que el sector exige al Gobierno la aprobación de un decreto supremo en las próximas 24 horas para garantizar el diferimiento de créditos por seis meses, tanto para el autotransporte como para la población afectada por la falta de trabajo, combustible y circulación.

Tancara explicó que la preocupación del sector se debe a que los choferes no lograron generar ingresos regulares por la escasez de gasolina y las dificultades para operar con normalidad. Señaló que las entidades financieras no contemplan estas situaciones al momento de cobrar las cuotas mensuales.

“El banco no va a entender si a fin de mes vamos a decir: no hemos trabajado, no había gasolina. El banco igual te cobra y ponemos en riesgo no simplemente la economía del chofer, sino de un tercero inmediato que es su garante”, manifestó el dirigente.

Advierten con protestas

El representante del transporte libre advirtió que, si el Ministerio de Economía no cumple con el compromiso de viabilizar el diferimiento de créditos, el sector asumirá nuevas medidas de presión y se sumará al pedido general de otros sectores movilizados.

“Estamos pidiendo que saque inmediatamente un decreto supremo de diferimiento de crédito de seis meses. En caso de que no lo haga, lamentablemente nos vamos a plegar al pedido general que tienen los demás sectores”, sostuvo Tancara.

La molestia del sector se expresó este martes con una marcha por el centro paceño, además de puntos de bloqueo instalados en la zona Sur y sectores periféricos de La Paz.

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