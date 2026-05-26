“Hay una lista de objetivos”: Gobierno anuncia nuevas acciones tras captura de líder del PCC

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano Urenda, afirmó este martes que existen más objetivos vinculados al narcotráfico internacional que son investigados por las autoridades bolivianas, tras la captura de Gerson Palermo, identificado como uno de los líderes del Primer Comando de la Capital (PCC), quien se encontraba viviendo en el municipio de Cotoca.

“Hay una lista de personas como objetivos en las cuales estamos trabajando, estamos tratando de marcar más de una persona”, afirmó Justiniano, al referirse al operativo ejecutado en coordinación con autoridades brasileñas.

La autoridad explicó que la captura de Palermo se aceleró tras una reciente difusión realizada por medios de comunicación brasileños sobre el narcotraficante y un juez vinculado al caso. “Esto ha sido un trabajo muy rápido que se ha hecho con las autoridades brasileñas porque era uno de los narcotraficantes más buscados en ese país”, sostuvo.

Justiniano remarcó que Bolivia no permitirá que personas buscadas por narcotráfico utilicen el territorio nacional como refugio. “Bolivia no debe ser refugio para los narcotraficantes de Brasil y de ningún país. Santa Cruz no debe ser un paraíso para los narcos del Brasil”, manifestó.

Según la autoridad, Palermo aparentaba llevar una vida de empresario agropecuario en Cotoca. “Sabemos que tenía una especie de oficio de agropecuario, una casa”, indicó, aunque evitó brindar mayores detalles sobre cuánto tiempo permaneció oculto en Bolivia o sobre las personas que operaban junto a él.

“Hay mayores detalles seguramente de inteligencia que no podemos dar a conocer. Lo importante es que ha sido expulsado, que vuelva a su país y allá dé mayores detalles como corresponde en las investigaciones”, agregó.

El viceministro detalló que el ciudadano brasileño tenía procesos por organización criminal, lavado de dinero y narcotráfico en Brasil, además de una condena que alcanza los 126 años de prisión. Explicó que Palermo obtuvo años atrás un permiso temporal para salir de la cárcel, pero huyó poco después y destruyó el dispositivo de monitoreo electrónico, permaneciendo prófugo desde entonces.

La captura se realizó aproximadamente a las 07:00 de este martes en una calle sin nombre de Cotoca. Posteriormente se activaron las gestiones con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), agregados policiales de Brasil y la Policía Federal brasileña para concretar su expulsión hacia territorio brasileño.

Finalmente, Justiniano aseguró que la lucha antidroga continúa, aunque advirtió que los conflictos y bloqueos registrados en el país afectan el trabajo policial. “Estas situaciones favorecen realmente a los narcotraficantes y dificultan el trabajo de la Policía en la lucha contra el narcotráfico”, afirmó.

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