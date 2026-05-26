Choferes de La Paz anuncian paro indefinido desde este miércoles

La Federación Departamental de Choferes de La Paz reclama filas por combustible, baja calidad de gasolina y falta de resarcimiento. La medida regirá desde las 00:00.
26/05/2026 16:35
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La Federación Departamental de Choferes de La Paz anunció que ingresará en paro departamental indefinido desde este miércoles, en protesta por el incumplimiento de acuerdos con el Gobierno vinculados a la calidad del combustible y al resarcimiento económico para el sector.
El secretario ejecutivo de la Federación, Edson Valdez, informó que la medida comenzará desde la medianoche y alcanzará a todas las modalidades del transporte.
“Desde las 00:00 hay paro indefinido en todas las modalidades”, manifestó el dirigente.
Valdez cuestionó que, pese a los compromisos asumidos, los choferes continúan enfrentando filas para acceder a carburantes. Además, sostuvo que el resarcimiento comprometido no llegó ni al 5%. “Hemos hecho muchos acuerdos, no hay cumplimiento a los acuerdos, no hay calidad del combustible”, señaló.
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