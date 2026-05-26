Choferes de La Paz anuncian paro indefinido desde este miércoles

La Federación Departamental de Choferes de La Paz anunció que ingresará en paro departamental indefinido desde este miércoles, en protesta por el incumplimiento de acuerdos con el Gobierno vinculados a la calidad del combustible y al resarcimiento económico para el sector.

El secretario ejecutivo de la Federación, Edson Valdez, informó que la medida comenzará desde la medianoche y alcanzará a todas las modalidades del transporte.

“Desde las 00:00 hay paro indefinido en todas las modalidades”, manifestó el dirigente.

Valdez cuestionó que, pese a los compromisos asumidos, los choferes continúan enfrentando filas para acceder a carburantes. Además, sostuvo que el resarcimiento comprometido no llegó ni al 5%. “Hemos hecho muchos acuerdos, no hay cumplimiento a los acuerdos, no hay calidad del combustible”, señaló.

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