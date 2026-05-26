Naabol pide verificar vuelos antes de ir al Aeropuerto de El Alto por bloqueos

Los accesos al Aeropuerto Internacional de El Alto se encuentran restringidos este martes debido a un bloqueo instalado en inmediaciones de la terminal aérea, informó Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol).

La entidad estatal pidió a los pasajeros con vuelos programados tomar previsiones antes de dirigirse al aeropuerto, debido a que la circulación de ingreso y salida se encuentra afectada por la presencia de manifestantes.

Ante este panorama, Naabol recomendó evaluar las condiciones del tránsito, revisar las rutas disponibles y, sobre todo, precautelar la seguridad personal antes de salir de casa.

La institución también pidió a los viajeros comunicarse directamente con sus aerolíneas, a través de los canales oficiales de atención al cliente, para confirmar el estado de sus vuelos, verificar posibles cambios de itinerario y gestionar reprogramaciones si fuera necesario.

El bloqueo se registró cerca del mediodía, cuando un grupo de personas llegó hasta uno de los ingresos de la terminal aérea e instaló una fogata, impidiendo el tránsito normal hacia el aeropuerto.

La situación generó preocupación entre pasajeros que tenían vuelos nacionales e internacionales, así como entre familiares que debían recoger o acompañar a viajeros.

Naabol pidió a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y evitar exponerse innecesariamente en zonas de conflicto.

La recomendación principal para los pasajeros es clara: antes de salir rumbo al aeropuerto, verifique su vuelo, coordine con su aerolínea y confirme si existen condiciones seguras para trasladarse hasta la terminal aérea.

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