YPFB reporta más de 1.600 cisternas retenidas por bloqueos en La Paz

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que el abastecimiento de combustibles en el departamento de La Paz se encuentra afectado debido a los bloqueos instalados en los principales accesos, situación que impide el ingreso normal de más de 1.600 cisternas que se encuentran en ruta hacia la Planta de Senkata.

A través de un comunicado oficial difundido este 26 de mayo de 2026, la estatal señaló que, pese a contar con el volumen necesario para cubrir la demanda, las restricciones en las carreteras han obstaculizado la llegada de los carburantes.

Foto: Comunicado oficial. YPFB.

Ante esta situación, YPFB anunció la implementación de medidas operativas temporales orientadas a optimizar la distribución de los volúmenes actualmente disponibles, con el objetivo de garantizar un abastecimiento ordenado para la población paceña.

Acciones en coordinación

La empresa indicó que su personal técnico, en coordinación con las autoridades competentes, realiza gestiones permanentes para lograr la liberación de las rutas y normalizar el suministro en el menor tiempo posible.

El comunicado se emite en medio de una creciente preocupación ciudadana por la escasez de combustibles, largas filas en estaciones de servicio y las dificultades que enfrenta La Paz debido a los bloqueos que también afectan el ingreso de alimentos, medicinas e insumos esenciales.

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