Bloqueos se extienden a rutas alternas y agravan el aislamiento en Cochabamba

Los bloqueos en Cochabamba comenzaron a afectar también las rutas alternas que conectan al departamento con el occidente del país, complicando aún más el tránsito de vehículos y el transporte de productos.

Uno de los puntos más afectados se encuentra en Yuraj Mayu, en el municipio de Quillacollo, una vía alterna utilizada para conectar con La Paz cuando las carreteras principales presentan dificultades. En este sector, comunarios mantienen interrumpido el paso desde hace 14 días, impidiendo la circulación vehicular.

Los movilizados evitan hablar con la prensa sobre sus demandas. La medida dejó decenas de camiones varados, varios de ellos cargados con papa y otros productos agrícolas provenientes de Morochata, Cocapata y otras regiones del valle y del país. También se encuentran detenidos vehículos que transportan suministros y productos perecederos.

Transportistas que permanecen en la zona expresaron su preocupación por la prolongación del conflicto y aseguran que la situación se vuelve cada vez más crítica debido a que los movilizados mantienen firme la medida y advierten que no levantarán el bloqueo hasta que sus demandas sean atendidas.

La vía de Yuraj Mayu, está ubicado a unos 15 kilómetros del centro urbano de Quillacollo, permanece cubierta de piedras y otros obstáculos. Esta situación obliga incluso a algunos productores de comunidades de las alturas del valle bajo a realizar transbordos para poder llegar a sus destinos o sacar su producción.

Los bloqueos en estas rutas alternas agravan el aislamiento terrestre de Cochabamba, especialmente cuando varias carreteras principales hacia el occidente también continúan cerradas. Mientras tanto, decenas de vehículos permanecen inmovilizados a la espera de una solución al conflicto.



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