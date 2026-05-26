Pensar en la jubilación ya no es algo lejano. Cada aporte cuenta y conocer cuánto dinero tienes acumulado puede ayudarte a tomar mejores decisiones para tu futuro. Por eso, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo recordó a la población que ya es posible consultar el Estado de Ahorro Previsional mediante canales digitales y presenciales en todo el país.

Este documento permite a los asegurados revisar sus aportes, saldos acumulados y cómo va creciendo su fondo previsional con el paso del tiempo. La información busca brindar mayor transparencia y facilitar que cada persona pueda proyectar su jubilación con datos reales y actualizados.

¿Cómo consultar el Estado de Ahorro Previsional?

La Gestora Pública habilitó varias opciones para acceder al reporte:

Oficina Virtual:

Los usuarios pueden ingresar a la plataforma oficial de la Gestora utilizando su CUA (Código Único de Asegurado), tipo de documento y fecha de nacimiento para revisar su información previsional.

Correo electrónico:

También es posible solicitar credenciales o pedir el envío del estado de cuenta directamente al correo electrónico mediante los servicios habilitados en la página web oficial.

Aplicación móvil:

La entidad cuenta con una app oficial que permite acceder al Estado de Ahorro Previsional desde el celular utilizando autenticación biométrica o usuario registrado.

Atención presencial:

Quienes prefieran atención directa pueden acudir a cualquiera de las agencias o Plataformas de Atención al Cliente de la Gestora en Bolivia portando su cédula de identidad.

La entidad recordó que conocer el estado de los aportes previsionales es clave para planificar el futuro financiero y tener una mejor proyección de jubilación.

“Conocer tu ahorro hoy es asegurar tu mañana”, destaca el mensaje difundido por la Gestora Pública, que impulsa el acceso transparente a la información previsional de los trabajadores bolivianos.

Mira la programación en Red Uno Play