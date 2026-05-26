Capturan en Santa Cruz a líder del PCC y uno de los narcotraficantes más buscados de Brasil

La Policía Federal de Brasil confirmó este martes la captura en Santa Cruz de Gerson Palermo, considerado uno de los narcotraficantes más buscados del país vecino y señalado como líder del PCC (Primer Comando de la Capital), una de las organizaciones criminales más poderosas de Sudamérica.

Palermo permanecía prófugo desde 2020, cuando obtuvo el beneficio de arresto domiciliario con el uso de una tobillera electrónica tras una decisión judicial emitida en Mato Grosso do Sul. Sin embargo, según las investigaciones de la Policía Federal, el acusado rompió el dispositivo de monitoreo el mismo día de su liberación y desapareció.

El detenido acumula condenas que suman casi 126 años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico, asociación criminal y secuestro. Las autoridades brasileñas lo identifican además como uno de los operadores de rutas internacionales de cocaína entre Bolivia y Brasil.

De acuerdo con la investigación desarrollada durante la Operación All In, lanzada en 2017, la droga era transportada desde Bolivia en avionetas hasta Corumbá, en Mato Grosso do Sul, para luego ser distribuida a otros estados brasileños mediante camiones.

Palermo también fue condenado por participar en el secuestro de un Boeing 727 de la extinta aerolínea Vasp, ocurrido en agosto del año 2000. En ese hecho, el avión fue desviado y obligado a aterrizar en Porecatu, estado de Paraná, mientras el grupo criminal robaba cerca de 5,5 millones de reales pertenecientes al Banco do Brasil.

La captura del capo narco vuelve a colocar en el centro de la polémica al juez Divoncir Maran, quien autorizó su salida de una prisión federal durante la pandemia de Covid-19 bajo argumentos de salud. Investigaciones posteriores revelaron que no existían informes médicos que justificaran la medida.

Además, mensajes hallados en teléfonos de asesores judiciales fortalecieron las sospechas de un posible favorecimiento irregular. El caso derivó en un proceso disciplinario y el magistrado recibió este año la sanción de jubilación obligatoria por parte del Consejo Nacional de Justicia de Brasil.

Mientras tanto, el Tribunal Supremo Federal analiza cambios en las sanciones aplicables a magistrados acusados de faltas graves, incluyendo la eliminación de la jubilación obligatoria como medida disciplinaria.

Hasta el momento, las autoridades brasileñas no han informado cuándo se concretará el traslado de Palermo a Brasil para que continúe cumpliendo sus condenas.

Con información de CNN Brasil.

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