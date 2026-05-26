Aprehenden a Henry Nina, expresidente de la ABC, por presunta corrupción en El Sillar

El expresidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina, fue aprehendido en las últimas horas en el marco de una investigación por presuntos hechos de corrupción vinculados al proyecto carretero de El Sillar.

La información fue confirmada por instancias policiales, quienes indicaron que Nina fue arrestado para prestar su declaración informativa.

Según el reporte preliminar, la investigación se centra en los delitos de conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, presuntamente cometidos durante la ejecución de obras relacionadas con el estratégico tramo carretero de El Sillar, una de las rutas más importantes de conexión entre Cochabamba y Santa Cruz.

El caso vuelve a poner bajo la lupa la administración de proyectos viales millonarios ejecutados durante los últimos años y abre un nuevo capítulo judicial alrededor de la ABC.

Henry Nina llegó a la dirección ejecutiva de la entidad en noviembre de 2020, tras ser designado por el presidente Luis Arce. Permaneció en el cargo hasta agosto de 2023.

Antes de asumir la presidencia de la ABC, Nina se desempeñó como dirigente de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB), organización afín al Movimiento Al Socialismo (MAS).

Hasta el momento, las autoridades no brindaron mayores detalles sobre el avance del proceso ni sobre posibles medidas cautelares contra la exautoridad. Sin embargo, se prevé que en las próximas horas el Ministerio Público defina su situación jurídica.

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