Momentos de alta tensión se registraron en horas de la noche de este lunes en la salida que conecta a Cochabamba con el occidente del país. Un grupo de manifestantes se trasladó hasta el sector del estratégico puente de Parotani con la intención explícita de reinstalar un punto de bloqueo, desafiando el resguardo de la zona.

Ante la amenaza de que la importante ruta quede cortada, el contingente policial y militar que se encontraba movilizado custodiando el lugar reaccionó de manera inmediata para evitar el cerco.

Las fuerzas del orden implementaron un operativo de dispersión utilizando agentes químicos para repeler a la multitud e impedir que consolidaran la medida de presión sobre la plataforma del puente.

De acuerdo con los reportes de la zona, este hecho representa el segundo intento consecutivo por parte del grupo de bloqueadores en lo que va de la jornada para tomar el control de este punto estratégico. Los manifestantes insistieron en colocar promontorios y objetos para interrumpir el paso, lo que derivó en la movilización de las tropas combinadas.

Hasta el momento, el contingente policial y militar mantiene un estricto cordón de seguridad en Parotani y sus alrededores para garantizar la libre circulación, mientras se mantiene la alerta ante posibles nuevos repliegues o arremetidas de los bloqueadores en el transcurso de la noche.

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