Policía despliega plan para recapturar a recluso chileno prófugo en Cochabamba

La Policía Boliviana activó un plan de búsqueda a nivel nacional tras la fuga de un interno de nacionalidad chilena que escapó del hospital Viedma de Cochabamba cuando era trasladado para una cita médica.

El prófugo fue identificado como Cristian A. J., de 35 años, quien ingresó al centro penitenciario el 6 de marzo de 2024 por el delito de tráfico de sustancias controladas.

Según información policial, el interno contaba con una orden de detención vigente y tenía además un proceso de extradición pendiente. Asimismo, se reportó que en Chile registraría antecedentes vinculados a su presunta participación en hechos de sicariato.

Tras la fuga, la Policía activó el Plan Z a nivel nacional, con el objetivo de intensificar los operativos de control y lograr su recaptura en el menor tiempo posible.

El subcomandante departamental de la Policía de Cochabamba, Marcelo César Acuña, informó que se ejecutan acciones coordinadas a nivel nacional para establecer el paradero del prófugo.

Las autoridades continúan con las labores de búsqueda e investigación para esclarecer las circunstancias de la fuga ocurrida en el centro médico y proceder a la recaptura del interno.

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