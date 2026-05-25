Exigen identificar y sancionar a responsables de retener y agredir a un policía en El Alto

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, Virginia Ugarte, exigió a las autoridades investigar e identificar a los responsables del presunto secuestro y agresión contra un efectivo policial en medio de los conflictos registrados en distintos puntos de bloqueo.

La representante señaló que, de confirmarse la participación de personas movilizadas en estos hechos, corresponde una investigación y sanción conforme a ley.

“Quienes hayan cometido delitos tienen que ser investigados y sancionados”, manifestó, al referirse al caso de una persona que habría sido golpeada y que preliminarmente fue identificada como funcionario policial.

Ugarte recordó que existen cámaras de seguridad en distintos sectores que podrían contribuir al esclarecimiento del hecho y permitir la identificación de los responsables.

Investigaciones en curso

Asimismo, cuestionó las versiones contradictorias surgidas tras el incidente, luego de que algunos involucrados negaran pertenecer a juntas vecinales y se identificaran como grupos autoconvocados.

La defensora hizo un llamado a los sectores movilizados a evitar acciones violentas que vulneren derechos fundamentales y que posteriormente puedan derivar en procesos penales.

También rechazó otros hechos de violencia reportados durante las jornadas de protesta, entre ellos la agresión a un joven que fue acusado de ser militar.

“Todo acto de tortura y vulneración a los derechos humanos debe ser rechazado”, enfatizó, al advertir sobre el incremento de hechos de violencia en medio de la conflictividad social que atraviesa El Alto y La Paz.

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