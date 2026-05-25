La Fiscalía confirmó este lunes que el principal acusado por la muerte de una joven de 21 años confesó el crimen y será puesto ante un juez cautelar en las próximas horas. El caso, que inicialmente fue presentado como un supuesto asalto, es investigado como feminicidio.

La fiscal especializada en delitos contra la vida, Rose Mary Barrientos, explicó que las primeras inconsistencias en la versión del imputado despertaron sospechas desde el inicio de la investigación. Según relató, el hombre aseguró que él y la víctima habían sido asaltados por dos sujetos en motocicleta en inmediaciones de la Radial 26 y quinto anillo, cuando presuntamente salieron a buscar desayuno durante la madrugada del sábado.

Sin embargo, al llegar a la vivienda del acusado, ubicada en el barrio El Jardín, la representante del Ministerio Público encontró indicios que contradijeron ese relato.

“Pude encontrar una uña del pie de la víctima que se encontraba ahí. Hasta ahí, ya en lo personal, tuve la certeza de que esto no se trataba de un asalto”, señaló Barrientos durante una entrevista con el programa El Mañanero.

La fiscal también indicó que observaron lesiones recientes en el rostro del acusado, además de movimientos irregulares dentro de la habitación y daños en documentos personales del sindicado, entre ellos su cédula de identidad y tarjetas bancarias rotas.

De acuerdo con la investigación preliminar, la joven habría llegado a la vivienda cerca de las 04:00 de la madrugada en busca de su pareja. Ante la ausencia del hombre, presuntamente rompió parte de su documentación, situación que habría desencadenado una discusión cuando él regresó al inmueble alrededor de las 05:00.

“La muchacha procedió a romper su documentación, lo que motivó a que el imputado vuelva y se suscite una gresca, una pelea entre ellos, que terminó con la muerte de la joven”, explicó Barrientos.

El examen forense determinó que la víctima falleció a causa de un shock hipovolémico provocado por una herida punzocortante en el tórax. Según la Fiscalía, una sola puñalada atravesó el corazón y luego el pulmón de la víctima, causándole un desangramiento interno fatal.

Barrientos sostuvo que hasta el momento no existen denuncias previas por violencia entre la pareja. Asimismo, indicó que el acusado cuenta únicamente con un antecedente relacionado con destrucción de bienes del Estado en anteriores manifestaciones.

El imputado permanece aprehendido mientras el Ministerio Público prepara la imputación formal por feminicidio. La Fiscalía lamentó el incremento de este tipo de hechos tanto en Santa Cruz como a nivel nacional y calificó la situación como “muy alarmante”.

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