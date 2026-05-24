Aprehenden a un hombre tras la muerte de una joven en Santa Cruz

El Ministerio Público de Santa Cruz inició una investigación tras registrarse un nuevo hecho de feminicidio que cobró la vida de Itxiar O.R., una joven de 21 años en la zona norte de la capital oriental. Con este lamentable suceso, las estadísticas oficiales elevan a 33 el número de víctimas por este tipo de crimen a nivel nacional en lo que va de la gestión.

Foto: Fiscalía General del Estado.

El trágico incidente ocurrió la madrugada del 23 de mayo en el barrio Jardín, donde inicialmente el sospechoso pretendió evadir su responsabilidad denunciando un asalto inexistente. Sin embargo, las autoridades policiales lograron la aprehensión de Edgar C.V.T.D., de 26 años tras evidenciarse que atacó a su pareja con un arma blanca luego de una discusión.

Evidencias y rigor forense

La autopsia médico-legal determinó que la causa del deceso de la víctima fue un shock hipovolémico provocado por severas heridas penetrantes en el tórax. El informe forense detalló además que las lesiones causaron una hemorragia externa fatal, comprometiendo gravemente tanto el pulmón como el corazón de la joven.

Foto: Fiscalía General del Estado.

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