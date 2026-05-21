Investigan la muerte de una mujer en La Paz; su pareja fue aprehendida

El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que se investiga un hecho de Feminicidio ocurrido en la zona de La Portada de la ciudad de La Paz, donde una persona identificada como Judith D. L. L., de 38 años de edad, quien habría sido agredida por su pareja Mirardo E. Q. P., de 34 años, quien ya se encuentra aprehendido. A nivel nacional se registran 32 víctimas de Feminicidio.

“El Ministerio Público inició los actos investigativos en el caso de Feminicidio sucedido en la ciudad de La Paz. Se procedió al registro del lugar, a la entrevista de personas que se encontraban cerca del domicilio y a la recolección de elementos de convicción que permitirán llegar a la verdad material de los hechos”, explicó la autoridad.

Foto: Reporte de feminicidios a nivel nacional. Fiscalía General del Estado.

El Fiscal del caso, Frank Vásquez Oblitas, dio a conocer que el presunto autor, luego de cometer el Feminicidio, habría intentado quitarse la vida, por lo que fue trasladado inmediatamente a un hospital para resguardar su integridad. Asimismo, el examen del Médico Forense realizado a la víctima determinó que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento manual.

El hecho ocurrió el 20 de mayo de 2026, aproximadamente a horas 22:15, en un domicilio ubicado en la calle Andrés Choque, de la zona de La Portada, donde presuntamente se produjo el delito. El caso fue denunciado ante el Ministerio Público por familiares de la víctima.

Mira la programación en Red Uno Play