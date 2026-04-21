“Mi mamá era el motor de la familia”: hija pide justicia tras feminicidio en La Paz

Un nuevo caso de feminicidio enluta al departamento de La Paz, donde una mujer de 46 años fue asesinada con un arma blanca presuntamente por su esposo al interior de su domicilio, elevando a 13 las víctimas en lo que va del año.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, la víctima fue hallada sin signos vitales en su vivienda ubicada en la zona de Ovejuyo. El examen forense determinó que falleció a causa de un shock hipovolémico, producto de múltiples heridas punzocortantes en el abdomen y la región torácica.

“La persona habría fallecido por un shock hipovolémico, ya que presentaba heridas a la altura de los riñones y del corazón”, señala el reporte médico.

El principal sospechoso es su esposo, quien fue encontrado a varios metros del lugar, cerca de un río, tras haber ingerido sustancias tóxicas en un aparente intento de quitarse la vida. Actualmente, se encuentra internado bajo custodia policial.

“La persona habría ingerido órganos fosforados y es quien habría agredido físicamente a la víctima con un arma blanca”, informó la Policía.

El caso tendría un trasfondo pasional, según las primeras investigaciones. Sin embargo, la hija de la víctima aseguró que el crimen estaría motivado por celos y un proceso de divorcio en curso.

“Mi papá le ha matado a mi mamá por celo, mi mamá era el motor de la familia”, expresó entre lágrimas, exigiendo justicia.

Además, se conoció que el agresor ya contaba con una orden de alejamiento por antecedentes de violencia contra la víctima, lo que ha generado cuestionamientos sobre la efectividad de las medidas de protección.

“Ya tenía un proceso, no se le podía acercar ni agredir, pero nunca cambió”, relató la hija.

Vecinos de la zona manifestaron su consternación por el hecho y aseguraron que nunca imaginaron que la violencia llegaría a ese extremo.

Con este caso, el número de feminicidios a nivel nacional asciende a 28 en lo que va del año, siendo La Paz el departamento con mayor incidencia, lo que refleja una problemática persistente que deja familias destruidas y menores en la orfandad.

Organizaciones y vecinos exigen justicia y medidas más efectivas para prevenir la violencia contra las mujeres, en un contexto donde los casos continúan en aumento.

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