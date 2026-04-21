Ministerio de Hidrocarburos desmiente versión filtrada de la nueva ley

El Ministerio de Hidrocarburos y Energías informó que tomó conocimiento de la circulación de una supuesta versión de la nueva Ley de Hidrocarburos, difundida como si fuera el proyecto que será presentado ante la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, la entidad aclaró que ese documento contiene aspectos y disposiciones que no forman parte de la propuesta elaborada oficialmente.

En ese sentido, el ministerio desmintió de manera categórica que la versión que circula actualmente represente el contenido final o validado del futuro proyecto normativo.

Además, ratificó su compromiso con la transparencia y el trabajo técnico responsable, asegurando que la propuesta oficial será presentada a través de las instancias correspondientes y siguiendo los procedimientos establecidos.

El ministerio también garantizó que el contenido del proyecto será socializado oportunamente y puesto en conocimiento de todos los sectores involucrados, con el objetivo de impulsar un proceso participativo y abierto.

Finalmente, recomendó a la población informarse únicamente a través de canales oficiales y evitar compartir información no verificada.

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