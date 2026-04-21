Un impactante video compartido por AlertaNews24 muestra cómo fuertes ráfagas de viento desataron el caos en un restaurante al aire libre en China.

En las imágenes se observa cómo mesas, sillas y sombrillas son levantadas violentamente por el viento, mientras empleados intentan desesperadamente sujetar el mobiliario para evitar mayores daños.

Sin embargo, la intensidad de las ráfagas obligó a varios trabajadores a correr para resguardarse, escapando por poco de ser golpeados por los objetos que salían volando.

Aunque no se precisó el lugar exacto del incidente, escenas similares suelen registrarse en distintas regiones de China durante tormentas repentinas y vientos extremos, especialmente en zonas de restaurantes al aire libre.

En provincias como Hubei ya se han reportado episodios parecidos, donde las ráfagas generan daños materiales y momentos de tensión entre trabajadores y clientes.

El video rápidamente se volvió viral en redes sociales debido a la fuerza del viento y al peligro que enfrentaron las personas que se encontraban en el lugar.

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