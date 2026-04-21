TEMAS DE HOY:
Tentativa de Feminicidio situación de calle Marihuana

28ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Fuertes ráfagas desatan el caos en restaurante al aire libre en China

Un video viral muestra el dramático momento en que mesas, sillas y sombrillas salen volando por intensas ráfagas, obligando a los empleados a correr para ponerse a salvo.

Red Uno de Bolivia

21/04/2026 12:08

Fuertes ráfagas desatan el caos en restaurante al aire libre en China. Imagen captura RR.SS.
China

Escuchar esta nota

Un impactante video compartido por AlertaNews24 muestra cómo fuertes ráfagas de viento desataron el caos en un restaurante al aire libre en China.

En las imágenes se observa cómo mesas, sillas y sombrillas son levantadas violentamente por el viento, mientras empleados intentan desesperadamente sujetar el mobiliario para evitar mayores daños.

Sin embargo, la intensidad de las ráfagas obligó a varios trabajadores a correr para resguardarse, escapando por poco de ser golpeados por los objetos que salían volando.

Aunque no se precisó el lugar exacto del incidente, escenas similares suelen registrarse en distintas regiones de China durante tormentas repentinas y vientos extremos, especialmente en zonas de restaurantes al aire libre.

En provincias como Hubei ya se han reportado episodios parecidos, donde las ráfagas generan daños materiales y momentos de tensión entre trabajadores y clientes.

El video rápidamente se volvió viral en redes sociales debido a la fuerza del viento y al peligro que enfrentaron las personas que se encontraban en el lugar.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD